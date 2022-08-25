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الخميس، 25-08-2022 01:08 م

المغرب .. رجل يسرق علامة " قف" والسلطات تلقي القبض عليه - صورة

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل يحمل علامة " قف " ويتجول بها بدراجته في شوارع مدينة سلا المغربية .

وتمكنت عناصر الشرطة بمدينة سلا في المغرب ، يوم الثلاثاء، من توقيف قاصر يبلغ 16 سنة للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بـ”سرقة وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة” لمعرفة دوافعه  بعد انتشارها على مواقع التواصل وفق ما نقلت " هسبريس " .

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