المغرب .. رجل يسرق علامة " قف" والسلطات تلقي القبض عليه - صورة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل يحمل علامة " قف " ويتجول بها بدراجته في شوارع مدينة سلا المغربية .



وتمكنت عناصر الشرطة بمدينة سلا في المغرب ، يوم الثلاثاء، من توقيف قاصر يبلغ 16 سنة للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بـ”سرقة وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة” لمعرفة دوافعه بعد انتشارها على مواقع التواصل وفق ما نقلت " هسبريس " .

اضافة اعلان

منظر يجعلك تتسائل، لماذا و كيف وإلى متى؟ سنبقى في الحضيض تخلف و عدوانية تجاه الوطن صورة تختزل جميع عبارات التخلف شخص يسرق علامة قف بعد سقوطها pic.twitter.com/4lD3jhP9G4 August 23, 2022