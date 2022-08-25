المغرب .. رجل يسرق علامة " قف" والسلطات تلقي القبض عليه - صورة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرجل يحمل علامة " قف " ويتجول بها بدراجته في شوارع مدينة سلا المغربية .
وتمكنت عناصر الشرطة بمدينة سلا في المغرب ، يوم الثلاثاء، من توقيف قاصر يبلغ 16 سنة للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بـ”سرقة وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة” لمعرفة دوافعه بعد انتشارها على مواقع التواصل وفق ما نقلت " هسبريس " .
منظر يجعلك تتسائل، لماذا و كيف وإلى متى؟ سنبقى في الحضيض تخلف و عدوانية تجاه الوطن صورة تختزل جميع عبارات التخلف شخص يسرق علامة قف بعد سقوطها pic.twitter.com/4lD3jhP9G4— DIKRALLAH ADIL (@DikrallahAdil) August 23, 2022
😂🤣😂— محمد سعيد (@mmdsyd61441819) August 24, 2022
علامة قف:
أحد أشهر اللافتات المرورية عبر العالم، وتنبه قائد المركبة إلى وجوب التوقف تماما عند التقاطع القادم كي يستطيع التأكد من عدم وجود مركبات أخرى عابرة تعترض طريقه، مع وجوب فسح المجال (أي ترك الأولوية) لها إن وُجدت. pic.twitter.com/l4ZdYed3Ck