السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

موظف أمن يعثر على حقيبة تحتوي 5 آلاف دينار ويسلمها لصاحبها في عمّان

سماء عمّان تشهد الليلة اضخم استعراض جوي ضوئي بطائرات الدرون - تفاصيل

الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

الملكة لـ الملك: كل يوم يمر يُقربنا أكثر

إنقاذ أكثر من 100 شخص في الأردن خلال 24 ساعة

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

السبت، 10-06-2023 12:55 م

المكان الصحيح لتخزين الحليب في الثلاجة!

e72bed19766862fc


الوكيل الإخباري - قد يبدو تخزين الحليب في باب الثلاجة وكأنه لا يحتاج إلى كثير تفكير، ما دامت هناك حافة بحجم مثالي تبدو مصممة تقريبا لعلب الحليب.

اضافة اعلان


لكن الخبراء يحذرون من أننا في الواقع نخفض العمر الافتراضي للحليب عن طريق إبقائه في باب الثلاجة - وبدلا من ذلك، فإنه ينتمي إلى "سكان" الداخل حيث تكون درجة الحرارة أكثر برودة.


وقد انتشر الارتباك حول المكان الأسلم لتخزين الحليب على تويتر هذا الأسبوع بعد أن حثت المزارعة سيري كراير مشاهدي "بي بي سي بريكفاست" على عدم الاحتفاظ به في باب الثلاجة.


وقالت في البرنامج: "يجب أن تتأكد من أنك عندما تأخذه إلى المنزل بعد شرائه، فإنك تبقيه باردا، وتضعه مع منتجات باردة أخرى. تحتاج إلى وضعه في الجزء الرئيسي من الثلاجة في الخلف وليس في الجزء الأمامي من الثلاجة، في باب الثلاجة، وهو الجزء الأكثر دفئا في الثلاجة".

 

لكن بعض المشاهدين كانوا متشككين، مشيرين إلى أن زجاجات الحليب غالبا ما تكون كبيرة جدا بحيث لا يمكن تخزينها واقفة على رف الثلاجة ومن المحتمل أن تتسرب إذا تم وضعها.


ومنذ ذلك الحين، أيد العلماء وجهة نظر كراير، مضيفين أن الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى يجب أن تبقى أعمق داخل الثلاجة.


وقال الدكتور كريستيان رينولدز من جامعة سيتي في لندن لـ MailOnline: "الحليب سلعة قابلة للتلف، لذا فإن مكان تخزينه ودرجة الحرارة التي تخزنها في الثلاجة تؤثر على مدة صلاحيته. إنه ليس الحليب فقط - فكر في الجبن واللحوم وجميع منتجات الألبان. إن تخزينها بالطريقة الصحيحة يجعلها أفضل".


كما يٌنصح بالتحقق من ضبط الثلاجة بين 0-5 درجة مئوية (32-41 درجة فهرنهايت) لإطالة عمر المنتجات قدر الإمكان.


وإذا كانت ثلاجتك أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت)، فيمكنك تمديد فترة صلاحية [الحليب] من يوم إلى يوم.


ويمكنك تجميد الجبن والحليب لجعلها تدوم لفترة أطول أيضا. لا يقتصر الأمر على تخزينها في المكان المناسب فحسب، بل أن تكون حاذقا.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa48109

شاهد لحظة العثور على جثة فتاة إسبانية في مكان غير متوقع بعد 9 سنوات من اختفائها

download-8-3-768x549

مواطنون يسبحون ويلهون في مياه أحد الأودية بعد هطول الأمطار في السعودية - فيديو

download

شاهد صانع 'محتوى' يكشف كيفية تفادي هجوم سمك القرش

6e5af2c7-99d2-4fad-9514-90a10e0a4468-768x432

استعراض نادر لطواف الوداع خلال موسم الحج قبل 50 عاما

image-11

شاهد احتفال أم وابنتها بتخرجهما في يوم واحد من جامعة في السعودية

17z7tnCEdg_20190915114939944

خريطة انتشال كنوز برمودا جاهزة