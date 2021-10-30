المكسيك تطلب إلغاء مزادين على قطع فنية تاريخية في باريس - صورة

الوكيل الإخباري - طلبت سفارة المكسيك لدى فرنسا، يوم الخميس، "إلغاء" مزادين على قطع فنية من عصر ما قبل كولومبوس، من المقرر إقامتهما في باريس الشهر المقبل، متحدثة عن خطر بيع قطع تراثية مكسيكية.





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ومن المقرر إقامة المزادين في الثاني والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، تحت عنوان "آثار وفنون من الشرق وفنون العصر ما قبل الكولومبي" بتنظيم من دار "أركوريال"، و"فنون العصر ما قبل الكولومبي وتحف تاينو من مجموعة فيوري الفنية" بتنظيم من دار "كريستيز".





أطلقت المكسيك منذ سنوات حملة لاستعادة قطعها التراثية التاريخية من أصحاب مجموعات خاصة في العالم، لكنها تواجه صعوبات في عمليات الاستعادة، خصوصاً من فرنسا، بسبب عقبات تشريعية.





المصدر - البيان