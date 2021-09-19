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الأحد، 19-09-2021 02:59 م

الملكة إليزابيث ترفض قرار الأمير تشارلز تحويل قصر باكينغهام لمتحف دائم

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الوكيل الإخباري - أبدت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مؤخراً رفضها رؤية الأمير تشارلز تحويل قصر باكينغهام إلى متحف يمتد طوال العام. وكشف تقرير لموقع "ميرور" أن الأمير بوصفه الأول للوصول إلى العرش، قد خطط منذ زمن بعيد لإحداث صدمة في العائلة الملكية فور ترسيمه ملكاً.

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ويندرج ضمن أفكاره الطموحة فتح مساحات ملكية خاصة أمام الجمهور. إلا أن أحد الخبراء في شؤون القصر الملكي أكد أن رؤية الأمير تشارلز بالنسبة لقصر وستمنستر لن تتحقق في وقت قريب فيما لا تزال الملكة إليزابيث على سدة العرش.

 

يذكر أنه منذ وصول أوائل الزوار في العام 1993 والقصر يرحب بتوافد أفراد الشعب إليه كل عام بين شهري أبريل وسبتمبر. إلا أن الأمير تشارلز يعتزم ما إن يصبح ملكاً أن يشرّع أبواب القصر وعدد من أماكن السكن الملكية الأخرى طوال أشهر السنة.

 

وكشف المعلق الملكي نيل شين عن عدم رضا الملكة إليزابيث عن مخططات تشارلز كما عن رغبتها بأن يبقى القصر "نوعاً من منزل عائلي " خاص بأفراد العائلة المالكة وحسب.

 

المصدر - البيان 

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