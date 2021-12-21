المولود الأخف وزناً في العالم يبلغ عامه الثالث - صورة

الوكيل الإخباري - زار الطفل سيكينو ريوسوكي البالغ من العمر ثلاث سنوات، مع موكب من الأطفال الصغار الذين يرتدون ملابس الكيمونو والبزات الرياضية المصغرة وربطات العنق، ضريحا في كارويزاوا بمحافظة ناغانو، وذلك بمناسبة مهرجان شيتشي غو سان، الذي تقضي فيه الأسر اليابانية الشابة وقتًا ممتعًا.



ويبدأ هذا التقليد اعتبارًا من منتصف نوفمبر، و تشارك فيه العائلات التي لديها أطفال يبلغون من العمر ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، وفق موقع "اليابان بالعربي".



ولد الصغير سيكينو ريوسوكي في العام 2018، ولفت انتباه وسائل الإعلام باعتباره أصغر مولود جديد في العالم عندما وُلد بوزن 258 جرامًا فقط وقياس 22 سم.

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وشارك ريوسوكي مرتديًا سترة صغيرة تناسب قامته الصغيرة، وصعد من أطلق عليه ”الطفل المعجزة“ درجات سلم الضريح، مستعرضًا نفس الطاقة والارتياح المبالي مثل أقرانه. وراقبت والدته توشيكو تقدمه بابتسامة، قائلة إن ملابسه كبيرة جدًا لكنه سينمو لتلائمه في الوقت المناسب.









المصدر - البيان