النمل في تايوان يركب السيارات لنشر مستعمراته

الوكيل الإخباري- لاحظ العلماء أن أنواعاً من النمل تتسلل إلى السيارات وتتجمع داخلها، وتنتقل بها محاولة العثور على مكان جديد لبناء منزلها الخاص، وفقاً لوصف سكوتي يانغ، الأستاذ المساعد في قسم الحشرات في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا.

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ويقول يانغ: "هذه ظاهرة مثيرة في علم الحشرات البيئي، حيث يحتاج النمل المتنقل فعلاً إلى ركوب السيارات، ويظهر سلوكيات استعمارية، ويتحمل درجات حرارة السيارة التي يختارها للانتقال لينجح في استقراره فيها"، وفقاً لما ذكره "إنترستينغ إنجينيرينغ".



أجرى يانغ دراسة في الفترة من 2017 إلى 2023، وخلال هذه الفترة، لاحظ تسعة أنواع من النمل المتنقلة تتسلل إلى المركبات الشخصية، ووجد أن سبعة من تلك الأنواع تعيش في الأماكن التي وجدت فيها. يركز البحث أيضاً على المركبات الزراعية والنقل الثقيل بالشاحنات بشكل خاص.



أجرى يانغ الدراسة استناداً إلى تقارير من تايوان، ضمن ما يعرف بـ "مشروع العلم ".

وتضمنت هذه التقارير مجموعات من النمل وسلوكياتها في التنقل، بما في ذلك النملة الشبحية ونملة الكاكاو. وقد وثق الباحثون 52 حالة من التنقل النشط للنمل على السيارات بين عامي 2017 و2023.



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