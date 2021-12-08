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الأربعاء، 08-12-2021 07:43 ص

النيابة المصرية تكشف مصير فتاة المنيا.. وحبس 21 شخصا

شرطة مصر


الوكيل الإخباري - كشفت النيابة العامة في مصر عن ملابسات اختفاء فتاة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، ليل الثلاثاء الأربعاء، بعدما انتشرت شائعات حول اختطافها، كما أعلنت عن إلقاء القبض على 21 شخصا من المحرضين على الشغب المرتبط بهذه القضية والمشاركين فيه.

وأوضحت النيابة في بيان لها أنها تلقت بلاغا يوم 2 ديسمبر الجاري بتغيب الفتاة "ميرنا عزيز" بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بعدما خرجت من مسكنها لحضور درس علمي، وبالتزامن مع البلاغ تم تداول منشورات عدة مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي ادعي فيها لأسباب غير صحيحة اختفاء الفتاة.

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وأضاف البيان أن هذه المنشورات كان من شأنها أن تفضي إلى وقوع فتنة بين المواطنين، وبسبب تلك الشائعات تجمهر عدد من الأشخاص صباح يوم الخامس من الشهر ذاته بقرية نزلة العمودين معطلين حركة المرور احتجاجا على تغيب الفتاة، فانتقلت إليهم قوة من الشرطة وطلبت منهم بفض تجمهرهم وتسيير حركة المرور، فلم يمتثلوا وألقوا الحجارة على القوات ما دفعها لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 ممن حرضوا على التجمهر و18 من المشاركين فيه.


واستجوبت النيابة المصرية المقبوض عليهم فيما نسب إليهم من اتهامات، ودلت تحريات الشرطة على أن المحرضين على التجمهر، والمشاركين فيه قصدوا به تكدير الأمن والسلم العامين والإضرار بالوحدة الوطنية، غير مهتمين بنصائح قوات الأمن لهم، وأن أحد المحرضين كان يدفع المشاركين للاستمرار في التجمهر أخبارا كاذبة عن احتجاز الشرطة الفتاة وحجبها عن ذويها وعلى ذلك أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.


هذا وبعد مضي فترة من إجراءات التحقيقات ظهرت الفتاة وسألتها النيابة العامة عن سبب تغيبها فأبدت أسبابا تبين تركا مسكنها بإرادتها دون تحرض من أحد، وكانت تلك الأسباب جميعها لا تمس شرفها أو اعتبارها وقد ارتأت النيابة السكوت عنها في بيانها لانعدام الفائدة من ذكرها، وقد أكدت تحريات الشرطة قولها وعدم تأثير أحد عليها بالاحتيال أو الضغط لترك مسكنها وعلى هذا أمرت النيابة بإخلاء سبيل من اتهموا بخطفها.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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