الهندية هارناز ملكة جمال الكون 2021

الوكيل الإخباري - فازت ملكة جمال الهند، الممثلة هارناز ساندو، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، وذلك في حفل أقيم بالحضور المباشر، في ساعة مبكرة من صباح أمس، في مدينة إيلات على البحر الأحمر.

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وتفوقت ساندو، 21 عاماً، على 79 متنافسة من دول حول العالم.





ووصف موقع المسابقة ساندو، بأنها «مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة في ما يتعلق بحقوقها الدستورية في التعليم والعمل وحرية الاختيار».



وهذه هي المسابقة السبعين لملكة جمال الكون. وبدأت الفعالية في الثالثة فجراً (0100 بتوقيت غرينتش)، ليتم بثها مباشرة في وقت الذروة على التلفزيون الأمريكي.



وكانت المكسيكية أندريا ميزا، 26 عاماً، فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2020، في فعالية أقيمت في ‏‏‏مايو الماضي، بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تم تأجيل مسابقة العام الماضي، بسبب جائحة «كورونا».

المصدر - البيان