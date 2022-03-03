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الخميس، 03-03-2022 10:33 ص

الهند..أمسك يد زوجته المتوفاة ليودعها فكانت الصدمة المفرحة والمبكية

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الوكيل الإخباري - غالباً ما تكون لحظات الوداع قاسية جداً على أفراد العائلة، ويحاول أهل الميت توديعه بلمسات حانية تظهر ألمهم على فراقه، وهذا ما حدث مع زوج هندي ذهب إلى المشرحة لاستلام جثة زوجته، وهناك حاول توديعها بإمساك يدها لتقبيلها، لكن المفاجأة المفرحة أنها كانت ماتزال حية.

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فحين أمسك الزوج كف زوجته شعر بنبضاتها التي كانت في حالة جيدة، ما جعل إدارة المستشفى الواقعة في ولاية ماديا براديش الهندية، تقوم بفتح تحقيق في الواقعة الغريبة وتتخذ إجراءً بحق الطبيب المتسبب في الواقعة، فهي دخلت المشرحة على قيد الحياة.

 

وللتأكد من شعوره، قام الزوج بفحص نبضها عدة مرات، واقترب من صدرها ليجد أن قلبها ما يزال ينبض وأنها تتنفس بانتظام، فأخذها الزوج على الفور إلى خارج المشرحة، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة لتستكمل علاجها بعد اكتشافه لخطأ الأطباء الفادح، مطالبا بضرورة التحقيق مع القائمين على تلك الواقعة.


ويتمثل الإهمال الطبي الذي وقع فيه الأطباء، في ضرورة قيامهم بإجراء رسم قلب للمريضة التي وصلت المستشفى في حالة خطرة، قبل إعلانهم خبر الوفاة، ولكن الذي حدث أن الطبيب المناوب وطبيب التخدير أعلنا وفاتها وأرسلوها للتشريح لتستكمل باقي إجراءات دفنها، ولكن حضور الزوج لتوديعها كان فارقا في إنقاذ حياتها.

 

البيان 

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