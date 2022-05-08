الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الخارجية تعلن شروط اختيار ملحقين دبلوماسيين

السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في حارس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بريطانيا ترصد 1.6 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا

لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش اليوم معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري بشهداء اعتداء شرق السويس الارهابي

مراكز فحص كورونا العاملة طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة

عجلون : رفع 570 طن نفايات خلال العطلة

الأحد، 08-05-2022 07:48 ص

الهند تخطط لاستكشاف كوكب الزهرة

الزهرة


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها تعمل على مشروع لإرسال مركبة لاستكشاف كوكب الزهرة.

اضافة اعلان


وحول الموضوع قال رئيس المنظمة، بانيكر سومناث في مقابلة صحفية مؤخرا "تخطط منظمتنا لإطلاق مركبة آلية إلى كوكب الزهرة عام 2024، في الفترة التي تكون فيها المسافة بين الأرض والزهرة ملائمة لهذه الرحلة".


وأضاف "الهند يمكنها التحضير وإطلاق مهمة نحو الزهرة في وقت قصير نسبيا كونها تمتلك جميع المقومات لهذه المهمة.. إطلاق المركبة نحو هذا الكوكب من المفترض أن يجري في الفترة التي تكون فيها الزهرة في أقرب مسافة من الأرض، وفي حال فشلنا في إطلاق المركبة في عام 2024 سيتوجب علينا الانتظار حتى عام 2031 ليقترب الكوكبان من بعضهما مجددا"


وأشار سومناث إلى "أن المركبة التي سترسلها وكالته إلى الزهرة ستقوم بعدة مهمات منها دراسة الطبقات السطحية لقشرة هذا الكوكب، وتحليل عينات هذه الطبقات وآليات تشكلها، فضلا عن دراسة تأثير الرياح الشمسية على طبقات الأيونوسفير المحيطة بالزهرة.


وتمتلك الهند خبرة كبيرة في استكشاف الكواكب والأجسام السماوية حاليا كونها أرسلت من قبل مركبة لاستكشاف المريخ، ومركبات لاستكشاف القمر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mommy-5

طرق للتعامل مع طفلك عندما يتكاسل

queen-elizabeth-1

الملكة إليزابيث تمنع نوعين من الطعام عن احد افراد الأسرة المالكة

836EF67A-32CB-4E22-B6EE-DE86ED3E16DB

في الإمارات... اعتدى بالضرب على امرأة وهكذا كان عقابه

143-204902-the-rock-largest-white-diamond-price-fabulous_700x400

طرح أكبر ألماسة للبيع بالمزاد العلني في جنيف

main_image62751f4c9d6ac

عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة لمدة 6 أشهر

317451-423201888

حيوان غريب يثير الذعر في مصر - صورة

أخبار متعلقة
1102833-الطفل

طفل يولد برأسين و3 أذرع في الهند

ك

عرض رائع لكوكبي الزهرة والمشتري في هذا الموعد

ت

ناسا تحذر: كويكب عملاق على وشك تجاوز الأرض اليوم

127-095313-ae00c3b8-9138-40ce-9737-e1a68d713ef0

الصين تعمل على محاصرة القمر بكوكبة أقمار صناعية

uvk27

العروس الأوكرانية التي فرت من الحرب لتفوز بالحب في الهند - صور

china-space-moon

بيع غبار من سطح القمر في مزاد بمبلغ 500 ألف دولار