الهند .. رجل يبتلع 63 قطعة معدنية في حالة اكتئاب -صورة

الوكيل الإخباري-قام الأطباء في الهند بإزالة 63 عملة معدنية من معدة رجل في عملية استمرت يومين بـ "المنظار" في مدينة جودبور، وبحسب الأطباء، فإن الرجل قد ابتلع هذه القطع النقدية وهو في حالة اكتئاب.

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وفقًا لتقارير إعلامية محلية في الهند، فقد وقع هذا الحادث في مدينة جودبور بولاية راجاستان، حيث تم نقل رجل يبلغ من العمر 36 عامًا إلى المستشفى بسبب آلام شديدة في المعدة.



وبعد الفحص تبين أن معدة الرجل بها الكثير من القطع النقدية، حيث أزال الأطباء 63 عملة معدنية من معدة الرجل بمساعدة "المنظار" في عملية استمرت يومين.



وفقًا للأطباء، فقد ابتلع الرجل الكثير من العملات المعدنية وهو في حالة من التوتر النفسي والاكتئاب، ومع ذلك، فإن حالة المريض الآن جيدة بعد العملية.



كان رجال الإسعاف قد قاموا بنقل الرجل البالغ من العمر 36 عامًا إلى إحدى المستشفيات في الهند بعد أن اشتكى من آلام شديدة في المعدة.



يقول رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي «ناريندرا بهارجاف»: "أخبرنا الرجل أنه تناول 10-15 قطعة نقدية، وعندما أجرينا أشعة سينية على المعدة، رأينا كتلة من المعدن".



ووفقًا لتقرير صحيفة TOI في الهند، قام فريق من الأطباء بترتيب المعدات اللازمة وبدأت عملية الإزالة يوم الجمعة، واستغرقت يومين حتى تمكن الأطباء من إزالة العملات المعدنية بالكامل من معدته.



وأضاف بهارجاف: "عند العد، تبين أن الرجل تناول بالفعل 63 قطعة نقدية من العملات الهندية في يومين، والآن المريض بخير وخرج من المستشفى بعد فترة وجيزة من العملية".





صدى البلد

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