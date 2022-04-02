السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 08:33 ص

الهند ..رجل يخترق موقع شركة طيران هندية ليتعرف على مكان حقيبته المفقودة

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الوكيل الإحباري - تمكن شاب هندي اختراق موقع إحدى شركات الطيران المحلية والحصول على بيانات ساعدته في استرجاع حقيبة مفقودة خلال إحدى الرحلات.

ذكرت ذلك وكالة "سبوتنيك" في تقرير عن عملية الاختراق، التي نفذها مهندس كمبيوتر هندي يدعي نادان كومار، 28 عاما.

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وفقد كومار حقيبته بعدما تم تبديلها مع مسافر آخر عن طريق الخطأ، بينما رفضت شركة الطيران منحه بيانات هذا الشخص للتواصل، وبررت ذلك بحماية بيانات المسافرين وفقا لبروتوكولات الخصوصية التي تعتمدها الشركة.


ويقول كومار، إنه تواصل مع مسؤولي الشركة مرارا دون جدوى، مشيرا إلى أنه عندما يئس من مساعدته بدأ في تصفح موقع الشركة أملا في الوصول إلى أية معلومة تقوده إلى بيانات الشخص الذي بدل حقيبته.


ولفت إلى أنه تمكن خلال بعض الخطوات التي قام بها من الوصول إلى البيانات التي يريد الحصول عليها من موقع الشركة ليتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى هذا الشخص ومقابلته واستعادة الحقيبة الضائعة.

 

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