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السبت، 21-01-2023 10:16 ص

الهند ..عصابة تسرق مليونين وترميهم في الطريق هرباً من الشرطة

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الوكيل الإخباري - لم يجد أفراد عصابة هندية سيئة الحظ، مخرجاً من الورطة التي وقعوا فيها بسرقة مليوني روبية من جهاز صراف آلي غير أن يرموا المال في الطريق عندما واجهوا الشرطة وجهاً لوجه.

حيث اقتحم أفراد العصابة المكونة من 4 أفراد صرافاً آلياً في بلدة كوروتلا التابعة لمنطقة تيلانجانا، بقصد السرقة في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

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ونقل موقع "إنديا توداي" عن الشرطة، أن العصابة بمجرد بدء عملية سرقة النقود من جهاز الصراف الآلي انطلق صوت الإنذار، وسرعان ما هرعت دورية لرجال الشرطة إلى مكان الحادث واصطدمت سيارتهم بسيارة العصابة.


وأضافت الشرطة أن اللصوص لم يتوقفوا، لكنهم ألقوا النقود على الطريق وفروا هاربين.


وقال نائب مدير الشرطة في المنطقة آر براكاش، إنه تم استرداد الأوراق النقدية التي يبلغ مجموعها 1.9 مليون روبية هندية (نحو 23.3 ألف دولار أمريكي). وأضاف أن الجهود جارية للقبض على العصابة.

 

 

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