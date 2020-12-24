الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

إصدار قرارات متعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020

انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

وفيات الخميس 24/12/2020

مؤتمر حكومي للكشف عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

وزير الصحة يوضح للوكيل حول نوعية اللقاحات القادمة للمملكة

غزة تسجل 806 إصابات جديدة بكورونا

الخميس، 24-12-2020 10:55 ص

الهند.. كورونا يتسبب بفشل قلب طالبة جامعية

main_image5fe350733d6ab


الوكيل الاخباري - أصيبت راميا يلتي، وهي طالبة طب هندية تبلغ من العمر 25 عاما، بفشل القلب بعد إصابتها بفيروس (كوفيد-19) وقالت "اعتقدت أنني قد أموت''.

اضافة اعلان

اعتقدت طالبة جامعية تدرس الطب، في الهند، أنها عانت من عدوى غير خطيرة من فيروس كورونا نتيجة معاناتها من أعراض خفيفة فقط، لكن فجأة تسبب لها الفيروس في فشل القلب بعد شهر واحد من شفائها، وفقا لـ"people".


وعانت راميا في البداية من أعراض خفيفة، بما في ذلك فقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى السعال، بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا أثناء دراستها في الجامعة الهند، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.


وظنت الطالبة أنها تغلبت على الفيروس وشفيت تماما، وسافرت إلى منزلها برفقة أسرتها.


وبعد انتهاء علاجها ظهرت نتائج اختبار مادي لفيروس كورونا سلبية قبل سفرها، لكن بعد فترة وجدت نفسها تلهث لالتقاط أنفاسها وتعاني من ألم شديد في الصدر بعد العودة إلى موطنها.


وانتهى الأمر بالفتاة في البداية داخل مستشفى محلي، وقالت عن الأعراض:
"بدأت أطرافي ترتعش وفقدت الوعي، استيقظت وكان هناك 16 طبيبا وممرضا يقفون حولي وهم يصرخون، اعتقدت أنني قد أموت".


وتطورت أعراض الفيروس عند الطالبة بشدة لدرجة أنه قد تم نقلها جوا إلى مستشفى في العاصمة، قام الأطباء هناك بتشخيص مادي بفشل القلب الاحتقاني الناجم عن مضاعفات مرتبطة بإصابتها بفيروس كورونا سابقًا.

 

وعانت الفتاة من التهاب حاد جعل قلبها يضخ 10٪ فقط من قدرته الطبيعية، وبعد خروجها من المستشفى، تتعافى مادي الآن في منزل والديها، لكنها لا تزال تعاني من أعراض جسدية ونفسية متعددة نتيجة إصابتها.


وشاركت قصتها؛ لمحاولة تبديد الشائعات التي تفيد بأن تهديد كورونا مزيف أو مبالغ فيه، قائلة عن تطور أعراض الفيروس: "لقد كان أمرا مروعا".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5fe2480583279

كيف يتدرب الطيارون على إطفاء الحرائق.. فيديو

Jebakan-Tikus

روسيا.. رجل يستعين بمصيدة فئران لاكتشاف هوية سارق منزله

20201223115737341C2

الثلوج الكثيفة في اليابان تبتلع أب وابنته

قفلغق

رجل يستيقظ أثناء جنازته في الهند

maxresdefault

برحلة جوية الى لوس أنجلوس.. ركاب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ رجل مصاب بكورونا - شاهد

5fe285cf42360463a35e16b1

وكالة ناسا تحذر من اقتراب 3 كويكبات من الأرض

أخبار متعلقة
maxresdefault

برحلة جوية الى لوس أنجلوس.. ركاب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ رجل مصاب بكورونا - شاهد

1519826901377602

تركي يتهم زوجته امام النيابة بمحاولتها نقل عدوى فيروس كورونا إليه! - صور

asian-senior-elderly-old-lady-woman-patient-sitting-wheelchair-nursing-hospital_39768-227

معمرة إسبانية في سن 104 أعوام تخرج من المستشفى بعد تغلبها على كورونا - فيديو

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_201203110901-03-indian-weddings-covid

فيديو لـزفاف كوفيد 19 في الهند.. العروس مريضة كورونا والعريس مصمم

thumbs_b_c_d2c7da791d3b53f1fa4bcc8b25afda13

إذا أصابك فيروس كورونا في هذا المكان فستحصل على تعويض قدره 150 ألف يورو

55556103_303

المانيا تكشف سر فقدان مرضى كورونا لحاستي الشم والتذوق