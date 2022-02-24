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الخميس، 24-02-2022 10:38 ص

الهند..مدير مصرف يهدي الملايين لمدرسه السابق ومساعديه في المنزل

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الوكيل الإخباري - منح مدير تنفيذي لبنك ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لسائقه ومدربه ومساعديه في المنزل والمكتب، لشراء منازل خاصة في لفتة غير عادية. 

وبحسب قناة "الحرة" فقد أعطى مدير بنك "أي دي إف سي فيرست بنك"، في فايداياناثان، العمالة المنزلية ومساعديه حوالي 900 ألف سهم في البنك، أي ما يعادل 3.7 ٪ من حصته في المصرف، من أجل أن يستفيدوا منها في شراء منازل خاصة. 

وهذه ليست اللفتة الأولى لمدير البنك الكريم، فقد سبق أن  أهدى ما يقرب من 38 بالمئة من حصته في البنك، يناير 2018، عندما كان مديرا لمقرض  لشركة "كابيتال فيرست"، والتي جرى دمجها لاحقا مع مصرف "أي دي إف سي بنك".

ومن بين الذين حصلوا على العطايا سابقا، معلم الرياضيات السابق، الذي أقرض فايداياناثان 500  روبية "حوالي 7 دولارات أمريكية" عندما كان الأخير مجرد طالب فقير ومفلس حصل على منحة في مدرسة ثانوية، ولم يكن لديه المال اللازم للسفر.

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وأظهرت البيانات أن فايداياناثان باع أيضا 200 ألف سهم  لتمويل أنشطة صندوق رعاية اجتماعية للأعمال الخيرية.

 

البيان 

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