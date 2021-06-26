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السبت، 26-06-2021 04:08 م

الهند .. منعوه من السفر بسبب فحص كورونا فقفز على مسار نقل الأمتعة -فيديو

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الوكيل الإخباري - اعتقلت سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي (IGI) في العاصمة الهندية نيودلهي أحد المسافرين، بعد أن قفز على مسار نقل الأمتعة وحاول إثارة ضجة في المطار، في أعقاب منعه من الصعود إلى الطائرة لعدم حمله شهادة فحص بنتيجة سلبية تشير إلى عدم إصابته بفيروس كورونا.

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حسب ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، كان المواطن الهندي، ويُدعى سوراي باندي ويبلغ من العمر 36 عاماً، متوجهاً من ولاية أوتار براديش إلى مومباي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "فيستارا" Vistara.

 

 

عربي بوست


 




 

 


 

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