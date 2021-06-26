الهند .. منعوه من السفر بسبب فحص كورونا فقفز على مسار نقل الأمتعة -فيديو

الوكيل الإخباري - اعتقلت سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي (IGI) في العاصمة الهندية نيودلهي أحد المسافرين، بعد أن قفز على مسار نقل الأمتعة وحاول إثارة ضجة في المطار، في أعقاب منعه من الصعود إلى الطائرة لعدم حمله شهادة فحص بنتيجة سلبية تشير إلى عدم إصابته بفيروس كورونا.

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حسب ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، كان المواطن الهندي، ويُدعى سوراي باندي ويبلغ من العمر 36 عاماً، متوجهاً من ولاية أوتار براديش إلى مومباي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "فيستارا" Vistara.



#الراجحي_موبايل pic.twitter.com/9RRVxEp76R منعوه من السفر بسبب فحص كورونا فقفز على مسار الامتعة .. شاهد اعتقال مسافر هندي بالمطار 😅👇🏼 June 25, 2021

عربي بوست