الهند.. نفوق عشرات السلاحف بعد تسميم متعمد

الوكيل الإخباري - نفقت عشرات السلاحف، من فصيلة رفرافية القوقعة، في بحيرة قرب العاصمة الاقتصادية للهند، مومباي .



ويعتقد خبراء في مجال الحياة البرية في الهند، أن سبب نفوق ما يصل إلى 57 سلحفاة في البحيرة، ربما يكون ناجماً عن «التسمم المتعمد»، بحسب ما أفادوا لوكالة فرانس برس.





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ووفقاً للوكالة الفرنسية، فقد تم إخطار العاملين في مجال الحفظ بالحادث، بعدما طلب سياسي محلي منهم، التحقيق من رائحة كريهة حول المسطح المائي في كاليان، القريبة من مومباي.





وقال الموظف في منظمة إنقاذ الحيوانات البرية والزواحف، سوهاس باوار، إن 57 سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية، نفقت، فيما تم إنقاذ 6 سلاحف أخرى.

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