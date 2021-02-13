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السبت، 13-02-2021 02:26 م

الولايات المتحدة.. كلب يرث 5 ملايين دولار

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الوكيل الاخباري - ورث كلب من فصيلة "بوردر كولي" ما يقرب من خمسة ملايين دولار من صاحبه رجل الأعمال الأمريكي بيل دوريس.

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ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، ستذهب الأموال الموروثة إلى صندوق ائتماني لتوفير الرعاية للكلب "لولو" البالغ من العمر ثماني سنوات.

 


وبحسب الصحيفة، قبل وفاته طلب دوريس من صديقته مارثا بيرتون رعاية الكلب بعد وفاته.


وقالت بيرتون: "أنا حقا لا أعرف ماذا أقول. لقد أحب الكلب كثيرا. لولو كلب لطيف".


وأوضحت بيرتون في السنوات الأخيرة من حياته، قضى رجل الأعمال معظم وقته في الأسفار، وفي غيابه كانت بيرتون تعتني بالكلب.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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