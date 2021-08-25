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الأربعاء، 25-08-2021 03:50 م

اليابان ...أفعوانية مغلقة بعد ان ابلغ اربعة ركاب عن كسر في العظام

اليابان-أفعوانية-112-ميل-في-الساعة-مغلقة-بعد-أن-أبلغ-750x375


الوكيل الإخباري - جرى إغلاق أفعوانية في اليابان، وصفت بأنها الأسرع في العالم من حيث التسارع، بعد تقارير تفيد بتعرض 4 ركاب لكسور في العظام.

ووفقاً لمواقع إخبارية، أعلنت محافظة ياماناشي أن العديد من الركاب على متن قطار الأفعوانية Do-Dodonpa  بمدينة ملاهي "فوجي كيو هايلاند" أصيبوا بكسور في مناطق بالعنق والصدر والظهر.

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وتبعاً لبيان صادر عن الحديقة، فإن اللعبة التي تصل سرعتها إلى 112 ميل في الساعة قد أُغلقت "بسبب إصلاحات تتعلق بإجراءات السلامة". مضيفةً إن 4 ركاب أبلغوا عن إصابتهم أثناء الرحلة بين ديسمبر من العام الماضي وأغسطس الجاري.

 

يقع المكان بالقرب من قاعدة جبل فوجي، وقد تم إيقاف استخدامه في 12 أغسطس 2021. وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن الحكومة الإقليمية أن جميع الركاب أصيبوا بـ "إصابات خطيرة" بما في ذلك كسر في عنق الرحم وكسر في العمود الفقري، وقد يتطلب الأخير ما يصل إلى العلاج لمدة 3 أشهر في المستشفى.

 

المصدر - البيان

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