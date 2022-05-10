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الثلاثاء، 10-05-2022 04:15 م

3 تلميذات في المجموع نُقلن إلى المستشفى لتلقي العلاج

اليابان.. استبدال ماء الشرب بمعقم لمشاركات بمسابقة رياضية!

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الوكيل الاخباري - وعدت السلطات اليابانية بإجراء تحقيق بعد أن أعطيت تلميذات ثانويات معقماً لليدين بدلاً من الماء لإرواء عطشهن خلال مسابقة رياضية، ما أصاب إحدى المشاركات بالمرض أثناء تناول رشفة من السائل المعقم.

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وعمد منظمو مسيرة للفتيات بطول خمسة آلاف متر في نهاية الأسبوع الماضي في محافظة ياماناشي بوسط اليابان، إلى سكب المعقم عن طريق الخطأ في أكواب وضعت عند نقطة توزيع المشروبات للمشاركات.


وأشار الاتحاد الرياضي لمدارس ياماناشي الثانوية إلى أن المعقم كان موضوعا في زجاجة بلاستيكية من دون أي ملصق تعريفي، داخل صندوق من الورق المقوى، إلى جانب زجاجات مياه الشرب.

 

عادةً ما يُستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحماية من فيروس كورونا، وقد أصبح منتشراً في كل مكان في اليابان منذ أن بدأ تفشي الوباء عام 2020.


وقد انهارت إحدى المتسابقات وتقيأت وتوقفت عن المشي بعد شرب السائل المعقم، بينما قامت اثنتان أخريان ببصقه واستمرتا في المسابقة.


ونُقلت ثلاث تلميذات في المجموع إلى المستشفى لتلقي العلاج ويُعتقد أنهن في طور الشفاء.


ووعد حاكم ياماناشي كوتارو ناغازاكي، الاثنين، بإجراء تحقيق مستقل في الأمر. وقال "بالنيابة عن المقاطعة، أود أن أعتذر بصدق للرياضية وعائلتها".

 

 

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