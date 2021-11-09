اليابان.. السجن مدى الحياة لممرضة قتلت ثلاثة مرضى

الوكيل الإخباري-حكمت محكمة يابانية الثلاثاء على ممرضة سابقة قتلت ثلاثة مرضى من خلال حقنهم بمواد معقمة في أوردتهم، بالسجن مدى الحياة، وفق وسائل إعلام محلية ل موقع البيان .



وخلال محاكمتها، أقرت أيومي كوبوكي البالغة 34 عاما بأنها قتلت مرضى سبعينيين وثمانينيين قبل خمس سنوات، في قضية أثارت صدمة في اليابان.

وهي قالت سابقا للشرطة إنها ربما قتلت 20 شخصا خلال شهرين فقط، لكنها قالت لاحقا للمدعين العامين إنها غير مخولة الإدلاء بأي تعليق في هذا الموضوع خلال المحاكمة.

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وقال رئيس محكمة مقاطعة يوكوهاما إنه كان ينوي الحكم على كوبوكي بالإعدام، وفق معلومات قناة "ان اتش كاي" العامة.



ولفت القاضي إلى أن كوبوكي "أبدت ندما وقالت إنها تريد أن تحاسَب على جريمتها. ... لم أستطع منع نفسي من التردد في اختيار عقوبة الإعدام".



وكان المدعون العامون طلبوا عقوبة الإعدام بحق كوبوكي، لكن وكلاء الدفاع عن المرضى قالوا إنها كانت تعاني الاكتئاب جراء الإجهاد الناجم عن وفاة مرضاها ما أدى إلى تقليص قدراتها.



وقالت كوبوكي للمحكمة إنها لم تكن تريد أن تتلقى أي ملامة من العائلات في حال حلّ مكروه بمرضاها خلال خدمتها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بـ"الارتياح" عند وفاة أي من ضحاياها. وتعذر التواصل مع أي من مسؤولي المحكمة للحصول على تعليق بعد ظهر الثلاثاء.



وتٌعد اليابان من البلدان المتقدمة القليلة التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام شنقا. ولا يزال التأييد الشعبي لهذه العقوبة كبيرا في الأرخبيل الياباني رغم الانتقادات الدولية.

البيان

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