الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

الأربعاء، 29-12-2021 10:09 ص

اليابان تخطط للوصول إلى القمر في النصف الثاني من العقد الجاري

resize-6


الوكيل الإخباري - راجعت اليابان جدول خططها لاستكشاف الفضاء، أمس، بهدف وضع إنسان ياباني على القمر في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي.

اضافة اعلان

 

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع لإتمام الخطة «الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملاً ومقدرة على الحلم لكنه يعد أيضاً أساساً رئيسياً لمجتمعنا الاقتصادي فيما يتعلق بأمننا الاقتصادي».

ووفقاً لمسودة جدول الخطة، تهدف اليابان إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر في إطار برنامج أرتيمس، وهو مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء للقمر. وتكشف الخطة أيضاً تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ في 2024 ولإيجاد سبل أيضا لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.

كما تهدف الصين المجاورة إلى أن تصبح قوة رئيسية بمجال الفضاء بحلول 2030 وتخطط أيضاً لوضع رواد فضاء على القمرما يزيد من احتمال حدوث سباق آسيوي بالفضاء. ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها بالفضاء بعد عودة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا للأرض بعد قضائه 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

طفل سوري مصاب بالتوحد يبهر الجميع بقدراته في الحساب واللغات

الصين3

الصين ترمم قبرا فريدا ونادرا عمره ألف سنة

image (2)

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات 836 ببغاء كان والده يكدسها في المنزل

343425

فريق طبي ينقذ طفلاً ابتلع إسوارة في السعودية - صورة

202112260518311831

اكتشاف حصن روماني كبير قرب أمستردام

جميد

مصر.. مفاجأة مدوية بشأن مصنع جبن الطلاء

أخبار متعلقة
image

موعد مع شهب 'التوأميات 2021' في سماء العالم العربي.. الإثنين المقبل