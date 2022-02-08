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الثلاثاء، 08-02-2022 09:46 ص

اليابان تخوض حربا ضد النمل الناري

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الوكيل الإخباري - تخطط وزارة البيئة اليابانية لطلب مراجعات القانون لتعزيز مكافحة النمل الناري في محاولة لمنع انتشار عمليات التفتيش شديدة السمية في البلاد.

وقال مسؤولون بالوزارة إن تنقيحات القانون تهدف إلى تسهيل قيام الوزارة ومسؤولي الحكومة المحلية بتفتيش الموانئ والمرافق اللوجستية حيث يشتبه في وجود النمل الناري.

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والنمل الناري، الاسم الشائع لأنواع مختلفة من النمل اللاسع، الذي يتغذى على الحبوب والبذور، ولا ينتمي إلى الأرخبيل الياباني وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، وفق موقع "اليابان بالعربي".

وتهاجم أسراب هذا النمل الدواجن لدرجة تهديد حياتها، ولها لسعة قوية مؤلمة للإنسان. وملكة هذا النمل يمكن أن تعيش لمدة 7 سنوات وتنتج حوالي 1600 بيضة في اليوم.

البيان 

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