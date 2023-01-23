اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات - صور

الوكيل الإخباري - فازت اليابان بكأس العالم للحلويات، التي تقان كل سنتين في ليون، أول أمس، مسجلة فوزها الأول منذ 16 عامًا.



وتنافست اليابان مع 17 فريقاً من جميع أنحاء العالم، ضمت جميعها صانع شوكولاتة وخبير سكر وصانع آيس كريم رئيسياً، بحسب "جيجي برس".

اضافة اعلان



بدأت المسابقة في العام 1989. وفازت اليابان في بطولتي 1991 و 2007ـ لكنها ظلت في المركز الثاني خمس مرات متتالية حتى العام 2021.



وأشاد كبير الطهاة، الفرنسي وصانع الشوكولاتة، بيير هيرم، بالفائزين ”لاهتمامهم بالتفاصيل والمثابرة والالتزام“ في إنتاج حلوى تحت عنوان الرياح والخفة.



في مسابقة Coupe du Monde de la Patisserie للعام 2023، التي عقدت حتى يوم الجمعة، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، تليها إيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.













البيان