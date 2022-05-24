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الثلاثاء، 24-05-2022 10:52 ص

اليوم العالمي للسلحفاة .. أسرار عن أقدم مخلوق على الأرض

Turtle


الوكيل الإخباري - احتفل محبو السلاحف حول العالم يوم أمس 23 أيار باليوم العالمي للسلحفاة، لتسليط الضوء على أهميتها في الحياة البرية.

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واليوم العالمي للسلحفاة هو يوم أنشأته منظمة " ATR" الأمريكية لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة عليها وإنمائها ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها للانقراض.

وتعد السلاحف أقدم المخلوقات على وجه الأرض، وخصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي للسلحفاة منذ عام 2000، للحفاظ على هذا الكائن المنتمي لفصيلة الزواحف.

 

 وفي هذه المناسبة السنوية، يستعرض هذا التقرير مجموعة من أغرب الحقائق   عن السلاحف، وفقاً لموقع "facts".

 

- يوجد أكثر من 350 نوعاً من السلاحف.

 

- السلاحف موجودة في هذا العالم منذ أكثر من 200 عام.

 

- يمكن أن تزن بعض أنواع السلاحف أكثر من 300 كيلوجرام أو 661 رطلاً.

 

- تحتوي قوقعة السلحفاة على 60 عظمة.

 

- يمكن للسلاحف البحرية حبس أنفاسها لمدة تصل إلى 5 ساعات.

 

- السلاحف ليس لديها أسنان، فقط الصغيرة منها من يكون لديها أسنان تستخدمها في الخروج من بيضها، لكنها تختفي بعد حوالي ساعة من الفقس.

 

- يمكن للسلاحف الغوص حتى عمق يصل إلى 960 قدماً.

 

العين الإخبارية

 

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