امرأة أفغانية تضع مولودتها على متن طائرة مكتظة بالركاب

الوكيل الإخباري-لم يأتِ المخاض امرأة أفغانية فرت من أفغانستان، إلا عندما كانت على متن طائرة عسكرية أميركية تحلق في السماء.



ورغم أن حالات الإنجاب في الطائرة معروفة وحدثت من قبل، إلا أن هذه الحادثة كانت الأغرب من نوعها، إذ تمت في ظروف بالغة التعقيد لانها طائرة نقل عسكرية أميركية مكتظة بالركاب.

اضافة اعلان



وذكرت قيادة النقل الجوي الأميركي على "تويتر" أن المرأة الأفغانية التي أجليت مع أفراد عائلتها، دخلت في حالة المخاض، بينما كانت الطائرة تقترب من قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا.



وبعد علم طاقم الطائرة بالأمر، خفض قبطان الطائرة من ارتفاعها من أجل زيادة ضغط الهواء في الطائرة، وهو الأمر الذي قالت القيادة العسكرية إنه أنقذ حياة الأم الأفغانية.

ونقلت الأم إلى حجرة الشحن في الطائرة، حيث وضعت مولودتها هناك.

وقالت القيادة الأميركية إن الأم وابنتها بحالة صحية جيدة، وجرى نقلهما إلى منشأة طبية قريبة في القاعدة العسكرية الأميركية.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة