السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 03:00 م

امرأة بريطانية تصدم بوجود 30 ألف نحلة في جدار منزلها - صورة

1050573924_0_195_1920_1233_1000x541_80_0_0_de72b917c77da9d20fd6f4e7414622d6


الوكيل الإخباري - صُدمت امرأة بريطانية عندما عثرت على مستعمرة ضخمة تضم أكثر من 30 ألف نحلة تعيش في جدار منزلها.

اضافة اعلان

 

واستدعت المرأة على الفور مربي النحل المختص ألفريد فريد ليسيطر على النحل في المنزل، وقال المربي لصحيفة "mirror" البريطانية: "كثير من الناس يخلطون بين نحل العسل والدبابير".

 

 

وقال: "اعتقدت صاحبة المنزل أن لديها دبابير واستدعتني لقتلها".

وأضاف: "لقد لاحظتها لبضعة أشهر واعتقدت أنها دبابير وتمنت أن تموت، لم تكن الخلية مرتفعة جدًا لذا تمكنت من الوصول إليها بالوقوف على سطح المرآب".

وأكد فريد إنه بمجرد تحديد موقع الخلية، كان عليه إزالة الكسوة من جانب المنزل للوصول إلى النحل.

 

المصدر -لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-879697-637709357626130452

سلوكيات خاطئة تفسد موعد نوم طفلك

59ca167d98727

حليب البطاطس سيكون أحد أكبر اتجاهات الغذاء في عام 2022

1650_BoatJPG_-_Qu50_RT1600x1024-_OS572x399-_RD572x399-

المكسيك.. العثور على زورق نادر لشعب المايا القديم - صورة

390CC841-E940-4CAC-95A1-C88FC0A04161

تأجيل إطلاق مركبة سبيس إكس لمحطة الفضاء الدولية بسبب سوء الاحوال الجوية

2192311-1288935655

السلطات السعودية تحقق بصحة مقطع فيديو يوثق صراخ وأنين فتاة - فيديو

شمس

عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض

أخبار متعلقة
233675_45_1546414152

صديقتان تفوزان بجائزة اليانصيب في الوقت نفسه في بريطانيا - صورة