الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تعلن عن فتح طريق وادي الموجب

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأمن : 18136 بلاغاً خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 21-11-2021 09:35 ص

امرأة بريطانية لا تخرج من منزلها أبدا بسبب مرض نادر

7211654161637438940


الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة بريطانية بمرض نادر جعلها تنعزل عن أسرتها وجميع المحيطين بها، وتقبع في منزلها لأنها تتقيأ في اليوم الواحد ما يقرب من 70 مرة، حيث تعاني السيدة من مرض «حزل بالمعدة»، والذي صنفه الأطباء على أنه مرض مزمن طويل الأمد، يتسبب في مرور الطعام عبر المعدة بشكل أبطأ من المعتاد، مما يعني أنه لا يمكن إفراغه بالطريقة الطبيعية.

«غثيان، ألم، وعدم القدرة على تناول الطعام»، أعراض تشعر بها «ليان ويلان»، طوال الوقت جعلتها لا تخرج من المنزل أبدا، بحسب موقع «ladbible»، وبعد تشخيصها في عام 2008، تم تركيب جهاز خاص بتنظيم ضربات القلب في معدتها ليساعد على تخفيف القيء، ولكن واجهتها مشكلة نفاد بطارية الجهاز منذ عامين لتعود إلى التقيؤ بشكل مستمر كما كانت في السابق.

تحكي «ليان» 39 عامًا، عن معاناتها مع هذا المرض النادر منذ صغرها بقولها: «أسوأ ما في الأمر أنه أبعدني عن ابنتي وعائلتي لأنني كنت دائمًا مريضة وأعاني من الألم، حتى عندما كنت طفلة عانيت كثيرا، وساء الأمر بعد أن أنجبت ابنتي وأنا في الثانية والعشرين من عمري».

اضافة اعلان


توقفت السيدة الأربعينية عن عملها كمقدمة رعاية، لمدة عامين، موضحة أنها كانت تتردد على المستشفى كثيرا ولا تجلس في منزلها أكثر من أسبوعين على أكثر تقدير: «ساءت حالتي وبدأ المرض يؤثر على حياتي لأنني طوال الوقت لا أغادر المنزل» .


كل من يعرف «ليان» يحاول مساعدتها على العلاج وتجاوز أزمتها الصحية والعودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي: «كلهم يريدون مساعدتي لأنهم رأوني في أسوأ حالاتي وأفضلها، ويريدون مني أن أعود إلى ما كنت عليه».


تخاذلت هيئة الصحة العامة في بريطانيا عن مساعدتها بحسب قولها: «لا أفهم كيف يمكن لهيئة الصحة البريطانية أن تتخاذل عن دفع ثمن جهاز لشخص يعاني، وبدلاً من ذلك تقوم بإطعامه عبر أنبوب بتكلفة أعلى»، لافتة إلى أنها لجأت إلى جمع التبرعات لشراء بطارية لجهاز تنظيم ضربات القلب، وتناشد البريطانيين التبرع لها.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
Afghan_Mi-17_(alternate)

شاهد...هبوط اضطراري لمروحية 'مي-17' التابعة للقوات الجوية الهندية

imaشسيشسبge

سقوط آلاف الدولارات من سيارة نقل المال والشرطة تتوعد (فيديو)

900x450_uploads,2021,11,20,7576a1e6ab

ناسا ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب

image (5)

'فيسبوك' يجمع أماً بابنتها بعد 60 عاماً من الانفصال في بريطانيا

1084652-1

افتتاح معرض عن الآثار المصرية في متحف هيوستن - صور

1042671500_34_0_1372_724_1000x541_80_0_0_4c9324ca3c7d73a594867dfeba9f4cef

سرقة محل مجوهرات بالكامل في اميركا - فيديو

أخبار متعلقة
image (3)

أكل اللحوم النيئة.. مرض نادر خطير يصيب طفلين مصريين ويحير الأطباء

2021102414468966PI (1)

بالون كهربائي بحجم حبة العنب ينظم ضربات القلب

1-1473077

"زين".. طفل مصاب بالشيخوخة يلتحق بالمدرسة ويحلم بالطب في مصر