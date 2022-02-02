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الأربعاء، 02-02-2022 10:24 ص

امرأة تخبئ 40 ألف يورو بين صفحات كتب في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - عثرت سلطات الجمارك الألمانية على 40 ألفاً و700 فرنك سويسري (حوالى 39 ألف يورو نقداً) وعملات ذهبية في أمتعة راكبة بمطار «كارلسروه/‏‏‏ بادن - بادن» بألمانيا.

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وأعلن مكتب الجمارك في كارلسروه، أمس، أن الراكبة (46 عاماً) قد خبأت النقود، بين صفحات الكتب، وخبأت عملات ذهبية بقيمة 6300 يورو بعبوات مناديل.

 

وفرضت السلطات غرامة بقيمة 11 ألفاً و800 يورو على المرأة، لمخالفتها الإلزام بالإبلاغ عن أوراق نقدية تزيد على 10 آلاف يورو.

البيان 

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