الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

مبنى جديد لمحكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية

المحاكم تنهي الفصل في غالبية قضايا مخالفة قانون الانتخاب

ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

تراجع أسعار الذهب عالميا

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

أولياء أمور الطلبة مستاؤون من مشكلة الاكتظاظ في المدارس

توضيح حكومي حول تعرفة الكهرباء الجديدة

فرنسا تدرج بلدان عربيان في قائمة البلدان عالية المخاطر بالنسبة لكورونا

الخميس، 19-08-2021 01:52 م

امرأة تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة (فيديو)

611da2d74236043f57319710


الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

اضافة اعلان


وظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.


وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.


ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
مارلين

مزاد بمبلغ خيالي لبيع القبر المجاور لمدفن مارلين مونرو‎‎ - صور

9 (4)

مع إعادة فتح المدارس .. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التعامل مع قلق العودة اليها-صور

4572a3aa-cdfc-42f9-8915-30f9caed3d70_16x9_600x338

قصة طبيب من أفغانستان كيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية في مطار كابول - فيديو

photo-1503676382389-4809596d5290_0

طرق تهيئة الطلاب للعودة إلى المدارس بعد غياب

ايجابيات-وسلبيات-السعي-الى-الكمال-في-الشخصية-1-780x470

ايجابيات وسلبيات السعي إلى الكمال في الشخصية

16-08-21-324253201

نصائح للأم العاملة لقضاء وقت أطول مع أطفالها

أخبار متعلقة
1000x-1

مقهى يثير جدلا في السعودية بسبب عباراته.. والسلطات تتحرك! - شاهد

سياره

شبان يقفون بسياراتهم على حافة الهاوية في السعودية - فيديو

22181854-plastic-surgery-coronavirus-tatler0420_cover_1000x667

طبيب سعودي يكشف أغرب 3 أسباب لعمليات تجميل النساء

5d0cbaf179adb

إعلانات زواج في السعودية تمس كرامة المرأة.. والسلطات تتدخل!

درجة حراره

درجات حرارة قياسية.. مدينتان سعوديتان تسجلان نصف درجة الغليان

Q4AxM

بالفيديو.. مندوب توصيل يبصق في أكواب القهوة قبل تسليمها في السعودية