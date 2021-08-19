امرأة تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة (فيديو)

الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

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وظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.



وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.



ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.







لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة “تتعلم القيادة” لأحد المحلات في مدينة #الرياض؛ ما أسفر عن تحطيم واجهته. pic.twitter.com/IanpNDljY4 — رائج السعودية (@raejksa) August 18, 2021

المصدر : روسيا اليوم