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السبت، 06-04-2024 08:32 ص

امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ في أمريكا

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الوكيل الإخباري - فازت ميريام لونغ من ولاية "فيرجينيا" الأميركيّة بمبلغ مليون دولار بعد شرائها تذكرة اليانصيب باوربال الشهر الفائت عن طريق

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الخطأ، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركيّة.

وقالت ميريام الّتي كانت مهتمة بجائزة "ميغا ميليونز" Mega Millions في السابق، إن "هذا أفضل خطأ ارتكبته في حياتها"، لافتةً في حديث مع مسؤولي اليانصيب في "فيرجينيا" إلى أنّها قامت بالضغط على الزر الخطأ أثناء شراء التذكرة من المتجر، ما أدى إلى حصولها على تذكرة "باوربال" في نهاية المطاف.


وتابعت ميريام الّتي اختارت أرقام التذكرة بشكل عشوائي: "كان قلبي ينبض، إنه أمر ساحق!".


وفي سياق متصل، أعلن مسؤولو اليانصيب عن فوز المتجر أيضاً بمكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دولار لبيعه التذكرة الرابحة.

 

لبنان 24

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