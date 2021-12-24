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امرأة متوفاة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الهند!

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الجمعة، 24-12-2021 03:48 م

امرأة متوفاة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في الهند!

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الوكيل الاخباري - تلقت امرأة متوفاة منذ شهرين رسالة تفيد بتلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا بنجاح، في قرية خارماولي بولاية بيهار في الهند.

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وبحسب “سكاي نيوز عربية”، قال رام أودغار ثاكور، زوج لالو ديفي المتوفاة.: “يوم 19 سبتمبر، توفيت زوجتي متأثرة بمرض أصابها. كما أصدرت دائرة التخطيط والتنمية في بيهار شهادة الوفاة في نفس اليوم”.

 

وتابع: “وبعد مرور شهرين على وفاتها، تلقينا الآن رسالة من وزارة الصحة. تخبرنا أن زوجتي المتوفية حصلت على شهادة التطعيم بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا”.


وأثار هذا الخبر القلق في الهند حول شهادات التطعيم. حيث زاد الشكوك بصحة الشائعات حول الحيل التي تقوم بها السلطات لتزيد عدد الملقحين.

الامارات نيوز

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