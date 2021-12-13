الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 10:18 ص

امرأة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة في عمر الـ 104 عاما

Kuttiyamma1


الوكيل الإخباري - تمكنت الهندية كوتياما البالغة من العمر 104 أعوام من تحقيق حلمها بقراءة الصحف والمجلات بمفردها بعد اتباعها لدورة محو أمية.

اضافة اعلان

 

حيث اتبعت المسنة التي تعيش في قرية ثيروفانتشور الواقعة في ولاية كيرالا دورة محو أمية أقيمة في الولاية في أبريل الماضي، ونجحت في نهايتها من تعلم القراءة والكتابة والحساب، حيث حصلت على 89% في القراءة والكتابة و100% بالحساب.

وعبّرت كوتياما عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إنّها كانت تطلب من الشباب في قريتها قراءة الصحف لها لكي تطلع على أخبار العالم، أما الآن فهي باتت قادرة على قراءة الصحف بنفسها.


وقالت كويتاما إنّها تستعد حالياً لإجراء الاختبار القياسي الرابع الذي يتجاوزه الطلاب بالعادة في سن التاسعة، والذي يضم أسئلة تتعلق في المالايالامية، الإنجليزية، الرياضيات والبيئة.


من جانبها قالت ريحانة جو ن معلمة كويتاما إن المسنة لديها حماس منقطع النظير على الدارسة، حيث تطلب دورساً بشكل يومي، وترفض تولي أفراد عائلتها الأعمال المنزلية عوضاً عنها.

يذكر أنّ وزير التعليم في الولاية أشاد بإنجاز كويتاما، وقال إن العمر ليس عائقاً أمام المعرفة.

 

المصدر - 218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

تقنية تخفض النشاط الإشعاعي حول تشرنوبيل

174190

طفلة تقيم في دبي تحقق رقمين قياسيين عالميين - صورة

أسماء اولاد مميزة تدل على الفرح والسعادة

أسماء أولاد مميزة تدل على الفرح والسعادة

585f52ad78504e68d05aaa6b57465cf5154292bd

بعد برج خليفة...ثاني أعلى مبنى في العالم - صور

image

موعد مع شهب 'التوأميات 2021' في سماء العالم العربي.. الإثنين المقبل

61b46ced4c59b72920739317

زارا.. أصغر امرأة بريطانية تطير بمفردها حول العالم - صور