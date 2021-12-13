امرأة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة في عمر الـ 104 عاما

الوكيل الإخباري - تمكنت الهندية كوتياما البالغة من العمر 104 أعوام من تحقيق حلمها بقراءة الصحف والمجلات بمفردها بعد اتباعها لدورة محو أمية.

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حيث اتبعت المسنة التي تعيش في قرية ثيروفانتشور الواقعة في ولاية كيرالا دورة محو أمية أقيمة في الولاية في أبريل الماضي، ونجحت في نهايتها من تعلم القراءة والكتابة والحساب، حيث حصلت على 89% في القراءة والكتابة و100% بالحساب.





وعبّرت كوتياما عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إنّها كانت تطلب من الشباب في قريتها قراءة الصحف لها لكي تطلع على أخبار العالم، أما الآن فهي باتت قادرة على قراءة الصحف بنفسها.



وقالت كويتاما إنّها تستعد حالياً لإجراء الاختبار القياسي الرابع الذي يتجاوزه الطلاب بالعادة في سن التاسعة، والذي يضم أسئلة تتعلق في المالايالامية، الإنجليزية، الرياضيات والبيئة.



من جانبها قالت ريحانة جو ن معلمة كويتاما إن المسنة لديها حماس منقطع النظير على الدارسة، حيث تطلب دورساً بشكل يومي، وترفض تولي أفراد عائلتها الأعمال المنزلية عوضاً عنها.



يذكر أنّ وزير التعليم في الولاية أشاد بإنجاز كويتاما، وقال إن العمر ليس عائقاً أمام المعرفة.

المصدر - 218