امريكا.. إطلاق نار أثناء مبارة كرة سلة فى احدى المدارس - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب شخص واحد على الأقل في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمنطقة أوكلاهوما سيتي الأمريكية بعد مباراة لكرة السلة، في إحدى المدارس الثانوية.



وقال مدير مدرسة “ديل سيتي” الثانوية ستيف جيليلاند، إنه “بعد انتهاء من مباراة كرة السلة ضد مدرسة “ميلوود” الثانوية، وقع إشكال تخلله إطلاق أعيرة نارية”.

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وأفاد النقيب بشرطة ديل سيتي براد كاودن، بأنه “كان هناك ما لا يقل عن 500 شخص داخل الملعب، وانتهت المباراة عندما وقع هذا الحادث”.

روسيا اليوم

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