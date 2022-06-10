امريكا .. العثور على طفلة حيّة بعد 41 عاماً على فقدانها - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات ولاية تكساس العثور على امرأة أمريكية على قيد الحياة بعد أكثر من 4 عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي لا يزال يحيط بمقتل والديها.

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وقال مساعد المدعي العام في تكساس برنت ويبستر في مؤتمر صحافي "تم تحديد مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاما وصحتها جيدة"

وأضاف "نحن سعداء بذلك، لكن لا تزال لدينا جريمة يجب حلها".



تعود الحادثة عندما تم العثور على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة على ما يبدو، في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يتم التعرف على هويتيهما منذ 40 عاما.



وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف لهوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي. ( صحيفة الخليج )