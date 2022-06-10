الجمعة 10-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لماذا اصطحب ولي العهد الشيخ أحمد هليل في صلاة الجمعة ؟ -صورة

تراجع أسعار النفط عالميا

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

التعامل مع 161 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

قرار من السعودية حول اسعار الحج

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

توجيهات مباشرة من جلالة الملك في التوسع بالمبادرات الملكية

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

الجمعة، 10-06-2022 04:14 م

امريكا .. العثور على طفلة حيّة بعد 41 عاماً على فقدانها - صورة

image


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات ولاية تكساس العثور على امرأة أمريكية على قيد الحياة بعد أكثر من 4 عقود على فقدانها حينما كانت رضيعة، وطلبت المساعدة في كشف اللغز الذي لا يزال يحيط بمقتل والديها.

اضافة اعلان


وقال مساعد المدعي العام في تكساس برنت ويبستر في مؤتمر صحافي "تم تحديد مكان الطفلة هولي، هي على قيد الحياة وتبلغ 42 عاما وصحتها جيدة"
وأضاف "نحن سعداء بذلك، لكن لا تزال لدينا جريمة يجب حلها".


تعود الحادثة عندما تم العثور على جثتي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة على ما يبدو، في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يتم التعرف على هويتيهما منذ 40 عاما.


وأتاح التقدم في علم الأنساب الجيني في عام 2021، التعرف لهوية الضحيتين وهما تينا وهارولد كلوز، زوجان من فلوريدا كانت لهما طفلة صغيرة تدعى هولي. ( صحيفة الخليج )



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5944a3cda0

صحت من غيبوبة لاسابيع لتجد شريكها مع امرأة أخرى

LARGE-bigstock-Senior-woman-driving-a-car-108004826_preview

معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام ..صورة

WhatsApp Image 2022-06-09 at 3.46.14 PM

دراسة توضح من الأكثر شعوراً بالبرد .. النساء ام الرجال !

1441279-لوحة-بيكاسو-الفارس

بيع لوحة عمرها 53 سنة بـ 22 مليون دولار في اسكتلندا

image

وفاة طفل خنقاً بسبب "اللهَّاية" بحضانة أطفال في مصر

2100715_wide

خبيرة توضح حقائق عن بكاء الأطفال الرضع

أخبار متعلقة
5944a3cda0

صحت من غيبوبة لاسابيع لتجد شريكها مع امرأة أخرى

WhatsApp Image 2022-06-04 at 10.34.20 AM

أمريكا .. لقطات لرجل يصارع تمساحاً في بركة بيته لسبب غريب !

202206031153585358

هذا ما فعله الامير لويس في حفل اليوبيل البلاتيني - صور

image (12)

إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

628dcce7423604187223820a

اصطياد ثاني أضخم سمكة في جنوب إفريقيا - صور

Untitled-1_0

من أقرب نقطة.. فيديو للشمس كما لم نرها من قبل