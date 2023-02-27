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الإثنين، 27-02-2023 02:06 م

امريكية تزور 55 بلداً على كرسي متحرك وتدخل 'غينيس'

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الوكيل الإخباري - تلقت الأمريكية، ريني برونز، شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر البريد أخيراً، لتحطيمها الرقم القياسي في زيارة أكبر عدد من البلدان في عام واحد، وتمكنت من فعل ذلك رغم وضعها الصحي الذي يجعلها أسيرة الكرسي المتحرك. 

الأمريكية لم تدع إعاقتها تقف حائلاً دون اتباع شغفها، فقامت بزيارة 55 دولة في عام، وحطمت الرقم القياسي في 28 يناير 2022. الآن بعد عام، تلقت أخيراً شهادتها الرسمية التي شاركت صورة لها على الإنترنت. 

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أوضحت برونز: «حصلت على هذه الشهادة بالبريد ! الأمر أصبح رسمياً». 


يفيد موقع القناة التلفزيونية «نيوز 18» الهندية، نقلاً عن «موسوعة غينيس»، أن برونز كانت في الخامسة من عمرها عندما شعرت بشغفها في الارتحال خلال أول رحلة لها بالطائرة إلى نيويورك، وقد نما حب اختبار العالم في قلبها على الرغم من أوضاعها الصحية. 


تستخدم الكرسي المتحرك منذ أن كانت في السابعة، لكن هذا لم يمنعها من حب السفر. وما تحاول القيام به، وفقاً لـ«نيوز 18»، هو إثبات أن «المستحيل ممكن»، إضافة إلى إلهام الآخرين عبر قصتها. 


وبعد إطلاق منشورها، تدفقت التعليقات على الإنترنت برسائل التهنئة، فكتب أحد المستخدمين، الذي يشارك شغف برونز: «أنا على الكرسي المتحرك لسنوات بعد خضوعي لعملية جراحية، بدأت السفر مجدداً منذ سنتين. أسير على رجلي رغم الصعوبات، وأستخدم النقل العام، الأمر صعب ومخيف، لكنه أفضل من البقاء في السرير خوفاً». 


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