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الأحد، 31-07-2022 01:16 م

انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات

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الوكيل الإخباري-يشعر فى بعض الأحيان قائدي السيارات ، الى بعض الاهتزازات في مركباتهم اثناء السير ، الامر الذى يؤدي الى القلق الشديد عند البعض بسبب الخوف من خطورة وعواقب هذا الاهتزاز .

 

ولكن فى حال إهمال سائق السيارة ذو الخبرة القليلة في صيانة السيارات من معرفة السبب الحقيقي لاهتزاز السيارة ، فمن الممكن أن يشكل خطورة على أمن وسلامة القيادة .

 
وخلال السطور التالية سنتعرف على اهم أسباب اهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرق

 

1- اتزان العجلات

تعتبر مشكلة عدم الاتزان بين العجلات أو الزوايا من أهم العوامل التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة، ويجب في هذه الحالة ضبط زوايا العجلات من خلال الترصيص.

 

2- تلف الإطارات

تتعرض السيارة للاهتزاز أحياناً نتيجة تلف الإطارات أو انتهاء عمرها الافتراضي أو وجود ثقوب بها، ويعتبر التمزق في سطح الإطار المطاطي من أبرز مسببات اهتزاز السيارات كذلك.

 

3-البريكات

في حال تعرض بريكات السيارة للاعوجاج أو تلف فحمات البريك ، فإنهم يتسببوا في اهتزاز السيارة، وتظهر هذه المشكلة عند الضغط على دواسة البريك. 

 
4-  تلف المساعدين
فى حال تلف احدى المساعدين أو كلاهما سيشعر السائق باهتزاز فى السيارة اثناء السير وبالاخص فى الطرق غير الممهدة بشكل ملحوظ .

 

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