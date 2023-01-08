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الأحد، 08-01-2023 10:52 ص

انتزاع خنجر عالق بظهر جزائري منذ 25 عاما - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكن جراحون تونسيون من استخراج خنجر من ظهر مواطن جزائري لازمه لنحو 25 عاماً، وفق ما نقلت تقارير إعلامية تونسية أمس السبت.

وانتزع الجراحون الخنجر الذي كان مغروساً في جسم المصاب طارق فليليسة، بعمق يتجاوز خمسة سنتمترات. وقال فليليسة في فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، إنه طعن في العام 1997 خلال مناوشات مع أشخاص آخرين بمدينة سطيف لينقل على اثر ذلك الى المستشفى للعلاج لكن الأطباء لم ينتبهوا إلى الخنجر.

وأضاف فليليسة إنه ظل لسنوات يتعاطى الحقن والأدوية المهدئة بسبب الآلام المبرحة التي كان يشعر بها وتعيقه عن العمل بجانب المتاعب النفسية، دون أن يعرف أنه يحتفظ بخنجر بين ضلوعه.

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واكتشف في نهاية المطاف الخنجر قبل أشهر قليلة إثر خضوعه لصور بالأشعة، غير أن الأطباء في مستشفى سطيف وفي العاصمة الجزائر تحفظوا عن إجراء العملية بسبب خطورتها ولتواجد الخنجر قرب العمود الفقري.

وتوجه فليليسة بنداء إلى السلطات المحلية في سطيف عبر الفيديو لمساعدته في التوجه الى الخارج لإجراء العملية الجراحية، قبل أن يختار السفر الى تونس حيث أجرى العملية بنجاح.

 

 

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