انتشلوه من قلب السيول.. شاهد سعوديين ينقذون مسناً مرعوباً

الوكيل الإخباري - وسط سيول جارفة، استنفر شباب سعوديون لمساعدة مسن باكستاني علقت سيارته وسط مياه جارفة لا تتوقف.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المسن وقد أحاطت المياه بجوانب سيارته الأربعة في مدينة ينبع، فأسرع شاب سعودي وأنزله من السيارة ثم دفع به إلى ضفة الأمان بينما كان آخر ينتظره.
وقد أمسك الشاب الآخر مصوّر الفيديو المسّن الذي حاول التعبير عن شكره لهم بشتى الوسائل.
#شباب_سعوديون ينقذون مسناً .. انتشلوه من قلب #السيولhttps://t.co/585pan7efg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/t9RZXLG0pj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 30, 2022
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