انفجار شمسي هائل يؤدي الى اضطرابات في الاتصالات

الوكيل الإخباري _كشف مركز التنبؤ بطقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن انفجار ضخم للطاقة الكهرومغناطيسية في الشمس وصل بعض طاقته إلى غلاف الأرض الجوي مساء أمس الأربعاء، وسيبلغ ذروته اليوم ، ما سيؤدي الى اضطرابات في الاتصالات.



كما ستبدو المادة الإكليلية المشحونة للغاية والتي نفثتها الشمس في بعض المناطق أضواء ملونة متلألئة.



كما يمكن أن يتسبب الطقس الشمسي القادم في اضطرابات بالاتصال مثل أخطاء تحديد المواقع GPS والتداخل داخل شبكات الطاقة.

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حيث أن الشمس استيقظت على فترة جديدة من النشاط ألقت فيه البلازما والجسيمات المحاصرة باتجاه الأرض، وهو ما يؤدي إلى حدوث تفاعلات تصنع فوتونات الضوء التي تنشطها جزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي العلوي.



المصدر : الامارات نيوز



