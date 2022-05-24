الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوقاف تعلن عن قوائم الحجاج الأردنيين غداً الاربعاء

الكشف عن مرض تسبب بنفوق الإبل في المفرق

وزارة التربية والتعليم تعلن حاجتها لـ10 آلاف معلم

مناهج جديدة لمباحث العلوم والرياضيات في "التوجيهي"

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 4.2 مليون دينار

الضمان يوضح حول تقديم طلبات الزيادة على الراتب التقاعدي

نسبة إشغال المزارع تصل إلى 99% مع عطلة نهاية الأسبوع

الكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

الثلاثاء، 24-05-2022 12:36 م

انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان

QKt5kDm


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في الصحراء بين مثلث ليبيا والنيجر وتشاد.

وتحدث موثق الفيديو عن تفاصيل محزنة عن مأساتهم قبل وفاته، موضحاً بأن سيارتهم علقت بالرمال، بعد أن تاهوا في الصحراء، ولم يستطيعوا إخراجها لأكثر من 3 أيام. وفقا لوسائل إعلام سودانية.

اضافة اعلان


وأضاف أن المياه التي كانت بحوزتهم قد نفدت، ولم يعد غير مواجهة مصيرهم المحتوم، داعياً الأصحاب والأهل أن يتصدقوا عنهم طالبين المسامحة من الجميع.


وقال الشاب في مقطع الفيديو الذي وجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا .. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".


وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله .. الله يسامح الجميع إن شاء الله".


وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يرجح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعا.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

فيديو وصور .. شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر باطلالة ساحرة

Turtle

اليوم العالمي للسلحفاة .. أسرار عن أقدم مخلوق على الأرض

image

فيديو لحظة سقوط مطعم معلق في البحرين .. ما حقيقته ؟

ز

زيلينسكي ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة

de54d46deeb4f468259aae9c6665d637

فيديو.. تصرف توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون

a19733c5-30a0-4b44-9871-6ba9a844b2de

اكتشاف إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية في المانيا

أخبار متعلقة
أبرز_الأطعمة_التي_تسبب_الاختناق

فيديو .. معلم ينقذ طالبا ابتلع قطعة بلاستيكية في السعودية

AflhgatSnM

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو

مرض-الشيف-بوراك1

الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا ويعلق "تذكروني"

9999999999999999

فيديو يهز العراق.. لأب يصوب رصاصة نحو سيجارة في فم طفله!