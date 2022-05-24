انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في الصحراء بين مثلث ليبيا والنيجر وتشاد.



وتحدث موثق الفيديو عن تفاصيل محزنة عن مأساتهم قبل وفاته، موضحاً بأن سيارتهم علقت بالرمال، بعد أن تاهوا في الصحراء، ولم يستطيعوا إخراجها لأكثر من 3 أيام. وفقا لوسائل إعلام سودانية.

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وأضاف أن المياه التي كانت بحوزتهم قد نفدت، ولم يعد غير مواجهة مصيرهم المحتوم، داعياً الأصحاب والأهل أن يتصدقوا عنهم طالبين المسامحة من الجميع.



وقال الشاب في مقطع الفيديو الذي وجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا .. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".



وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله .. الله يسامح الجميع إن شاء الله".



وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يرجح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعا.





البيان