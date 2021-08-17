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الثلاثاء، 17-08-2021 09:33 ص

انهيار جدار منزل بسبب الفيضان يكشف عن كنوز نازية في ألمانيا - صورة

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الوكيل الإخباري - أدى انهيار جدار أحد المنازل القديمة في مدينة هاغن الألمانية، بفعل الفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي، إلى اكتشاف أثر يعود تاريخه لعقود طويلة.

وتمثل هذا الأثر بالكثير من الرسائل القديمة والوثائق والأقنعة الواقية وأشياء أخرى من الحرب العالمية الثانية، وتتبع كلها للحزب النازي، كانت مخبأة خلف جدار بمبنى سكني.

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وبحسب موقع «دويتسه فيليه» الألماني، يعمل أرشيف المدينة حالياً على تقييم هذه اللقى وعرضها بشكل جزئي.


وبالعودة للاكتشاف، فقد كان شخص يدعى سيباستيان يورتسيفين بصدد تنظيف منزل عمته في مدينة هاغن، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، عندما عثر على «الكنز» في المبنى بعد أن انكسر لوح جبسي من جدار في الطابق الأرضي، أماط اللثام عن الوثائق من خلفه.


ومن بين ما اكتشفه الرجل، صحيفة يعود تاريخها لعام 1945، ليقوم بإبلاغ أرشيف مدينة هاغن عن ما وصفه بـ«الكنز».


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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