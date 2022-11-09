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الأربعاء، 09-11-2022 10:40 ص

انهيار مبنى سكني وانتشال 3 جثث في مصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكنت فرق إنقاذ في مصر من انتشال ثلاث جثث، يوم الثلاثاء، إثر انهيار بناية من 4 طوابق في حي إمبابة بالجيزة، فيما يتواصل البحث عن أحياء تحت الأنقاض.

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وذكرت تقارير صحفية، أن عناصر الشرطة منعوا المارة من الاقتراب من موقع الانهيار، حتى لا يربكوا عمليات الإنقاذ الجارية.

في غضون ذلك، أصيب شخصان كانا على مقربة من المبنى، عند حصول الانهيار في شارع علي بسيوني.

 

وتداولت وسائل إعلام مصرية صورا للمبنى المنهار شمالي الجزيرة وقد تحول إلى ركام من الأنقاض.

 

وسجلت مصر عددا من حوادث انهيار المباني السكنية في السابق، مما دفع السلطات إلى شن حملة على المخالفين في مجال الإسكان.

 

سكاي نيوز 

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