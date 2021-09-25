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السبت، 25-09-2021 09:52 ص

اول صغير باندا يولد في سنغافورة يفتح عينيه بعد 6 أسابيع من الميلاد

أين-يعيش-حيوان-الباندا


الوكيل الإخباري - فتح أول رضيع لعملاق الباندا يولد محلياً في سنغافورة عينيه هذا الأسبوع، المرة الأولى، وفقاً لما قاله مسؤولو الحياة البرية أمس، والذين وصفوا ذلك بأنه تطور «فارق» لصغير الباندا (الديسم).

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ووفقاً لمنظمة «وايلد لايف ريزرفيز سنغافورة»، بعد ستة أسابيع من ميلاده في متنزه سفاري بالدولة المدينة «أخيراً يرى (الصغير) العالم بعينيه».

 

وقالت المنظمة إنه لم تتم تسمية صغير الباندا الذكر بعد ولكنها تلقت الآلاف من الاقتراحات من الجمهور قبل الموعد المقرر لاختيار اسم يوم 21 نوفمبر للاحتفال بمرور مئة يوم على ميلاده.


وقالت المنظمة أوائل الشهر الجاري إن اقتراحات الاسم يجب أن تشير إلى «شخصيات ذات معاني إيجابية أو خصال ذات صلة بتراث سنغافورة وثقافتها وكذلك أهمية الصداقة بين سنغافورة والصين».

 

المصدر - البيان 

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