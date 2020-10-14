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الأربعاء، 14-10-2020 10:29 ص

اول ظهور للرئيس الامريكي ترامب بعد شفاءه من كورونا

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الوكيل الإخباري _ اثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي  للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا، ضجة كبيرة .

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وقد ظهر ترامب في الفيديو وهو يرقص وسط مئات من الحضور.

 

يذكر ان ترامب كان قد اعلن مؤخرا عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، إثر تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس.

 



المصدر : الفن

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