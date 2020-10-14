اول ظهور للرئيس الامريكي ترامب بعد شفائه من كورونا

الوكيل الإخباري _ اثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا، ضجة كبيرة .

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وقد ظهر ترامب في الفيديو وهو يرقص وسط مئات من الحضور.

يذكر ان ترامب كان قد اعلن مؤخرا عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، إثر تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس.

دونالد ترامب يرقص في اول ظهور له بعد شفاءه من فيروس كورونا 😅🔥 pic.twitter.com/eQgmoxZWMq October 13, 2020





المصدر : الفن

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