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السبت، 10-07-2021 04:45 م

باتت الأغلى عالمياً لعبة فيديو يابانية تُباع بمبلغ 870 ألف دولار - فيديو

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الوكيل الإخباري - قام أحد الأشخاص المحبين لألعاب الفيديو بشراء نسخة مختومة (مُحكمة الغلق) من لعبة الفيديو The Legend of Zelda، التابعة لنظام تشغيل “نينتندو” (NES)، وذلك مقابل 870 ألف دولار في أحد المزادات، وفقاً لموقع “geekculture“.

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بذلك، تكون تلك اللعبة قد تفوقت على لعبة فيديو Super Mario brothers التي بيعت خلال أبريل/نيسان الماضي، بـ660 ألف دولار، وؤ على الإطلاق، بعدما حطمت رقماً قياسياً في تاريخ ألعاب الفيديو.


من جهتها، أرجعت دار مزادات “Heritage” هذا السعر الخيالي إلى أنها أقدم نسخة مختومة يمكن أن يأمل أي شخصٍ الحصول عليها، إضافة إلى أنها النسخة الوحيدة من واحدة من أولى عمليات الإنتاج الخاص بتلك اللعبة المثيرة.

 

هذه اللعبة هي لعبة فيديو أكشن ومغامرات، تقع أحداثها في أرض هيرول الخيالية، وتدور القصة حول صبي يدعى لينك، يحاول أن يجمع الأجزاء الثمانية من جواهر ترايفورس؛ لينقذ الأميرة زيلدا من الشرير جانون.


والجدير بالذكر أن هذه اللعبة، التي تم إنتاجها في أواخر عام 1987، حققت نجاحاً في المبيعات لصالح “نينتندو”، حيث بِيع منها أكثر من 6.5 مليون نسخة، وترد في كثير من الأحيان بقوائم الألعاب باعتبارها من أعظم الألعاب أو أكثرها تأثيراً.

 

 

 

المصدر - اخبار الأن 

 

 


 




 

 


 

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