الإثنين 24-07-2023
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الإثنين، 24-07-2023 08:43 ص

"باربي" يحقق إيرادات قياسية في عرضه الافتتاحي

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الوكيل الاخباري - قالت شركة وارنر براذرز موزعة فيلم "باربي"، الأحد، إن الفيلم الجديد الذي تقوم ببطولته الممثلة مارجوت روبي في دور الدمية الشهيرة اكتسح دور السينما في عرضه الافتتاحي مطلع هذا الأسبوع.

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وأضافت الشركة أن الفيلم جمع 155 مليون دولار تقريبا ليسجل رقما قياسيا في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في العرض الافتتاحي داخل الولايات المتحدة في 2023.


كما حقق فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان، الذي تدور أحداثه حول صنع القنبلة الذرية، إيرادات فاقت التوقعات بعد أن جمع 80.5 مليون دولار في دور العرض .


وقدمت هذه الإيرادات دفعة قوية للاستديوهات ودور العرض التي تعاني من صيف مخيب للآمال حتى الآن. فقد تراجعت مبيعات التذاكر عن العام الماضي رغم طرح مزيد من الأفلام في دور السينما.


تدور أحداث فيلم "باربي" للمخرجة غريتا جيروج حول الدمية التي ظهرت لأول مرة قبل 60 عاما. وتجاوزت إيرادات الفيلم تلك التي حققها (ذا سوبر ماريو براذرز) "الأخوان سوبر ماريو" في إبريل وبلغت 146.4 مليون دولار.


أما "أوبنهايمر" الذي يؤدي فيه كيليان مورفي دور العالم الأميركي روبرت أوبنهايمر مطور القنبلة الذرية، فحاز آراء نقدية مشجعة، ومن المتوقع أن يكون منافسا في سباق جوائز الأوسكار المقبل.


ذكرت يونيفرسال بيكتشرز موزعة الفيلم أنه حقق 93.7 مليون دولار في الأسواق الدولية، ليصبح مجموع ما حققه عالميا 174.2 مليون دولار.

 

الحرة


 




 

 


 

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