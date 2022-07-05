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الثلاثاء، 05-07-2022 07:12 ص

باريس .. برج إيفل يواجه مشكلة خطيرة

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير سرية استندت إليها مجلة "ماريان" الفرنسية بأن برج إيفل مليء بالصدأ ويحتاج إلى إصلاحات كاملة،ومع ذلك تم تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

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ويعد البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً من الحديد المطاوع، والذي بناه غوستاف إيفل في أواخر القرن التاسع عشر، من بين أكثر المواقع السياحية التي يقصدها الزوار في العالم إذ يستقبل نحو ستة ملايين زائر كل عام.


لكن التقارير السرية للخبراء التي استشهدت بها المجلة الفرنسية تشير إلى أن البرج في حالة سيئة ومليء بالصدأ.


وقال مدير في البرج لم تنشر المجلة اسمه "الأمر بسيط، إذا زار غوستاف إيفل المكان فسوف يصاب بنوبة قلبية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".


ويخضع البرج حالياً لإعادة طلاء بتكلفة 60 مليون يورو استعدادا لأولمبياد 2024، علما أنها المرة العشرين التي يتم فيها إعادة طلاء البرج.

 

البيان

 


 




 

 


 

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