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الإثنين، 30-08-2021 10:10 ص

باستخدام نفس الأرقام منذ 1991 أمريكي يفوز بـ18 مليون دولار في اليانصيب

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الوكيل الإخباري - ابتسم الحظ لأمريكي فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب بقيمة 18 مليون دولار، باستخدامه الأرقام نفسها لمدة 3 عقود متتالية.

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وفاز رجل من ولاية ميشيجان الأمريكية بالجائزة الكبرى لليانصيب jackpot بقيمة 18.4 مليون دولار بعد لعبه بالأرقام نفسها لمدة 30 عاماً، وفقًا لبيان صحفي ليانصيب Michigan Lottery.


وأخبر الرجل البالغ من العمر 61 عاماً يانصيب ميشيجان Michigan Lottery أنه يستخدم الأرقام نفسها للتذاكر منذ عام 1991، وفقاً لموقع"بيزنيس إنسايدر الأمريكي.

 

اشترى الرجل الذي اختار عدم الكشف عن هويته، تذكرة Lotto 47 الخاصة به من متجر صغير في حي Prudenville، في 23 يونيو الماضي.

والأرقام التي استخدمها هي  - 03-05-10-20-28-31 - وتطابق الرسم مع الأرقام الفائزة في 31 يوليو الماضي، أي بعد حوالي شهر من شرائه لها.

 وقال الفائز بيانصيب ميشيجان إنه صُدم عندما أدرك أن تذكرته مطابقة للأرقام، وذلك لاستخدامه الأرقام نفسها منذ عام 1991.

وأضاف: راجعت أرقامي قبل أن أنام ليلة الرسم، وعندما تعرفت على مجموعة الأرقام، راجعت تذكرتي أكثر من 12 مرة.


 

المصدر - العين الإخبارية

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